В Кривом Роге остановят весь электротранспорт - Вилкул

Цитата

«Только пришла вводная от «Укрэнерго» отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные. В ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе», - написал он.

Детали

По его словам, маршрутки продолжат работать, количество автобусов на центральных маршрутах будет также увеличено, но незначительно.

Вилкул призвал горожан не выезжать по личным делам, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку.

Дополнение

23 ноября Кривой Рог было полностью обесточен из-за ударов рф.

По состоянию на 24 ноября в области до 50% потребителям восстановили электроэнергию.

К утру 25 ноября вся критически важная инфраструктура подключена, почти 95% города со светом. Запущено в работу 80% котельных, 20% – запуск начат. Подключено 100% насосных станций воды. Продолжается их отладка и выход на рабочие параметры.