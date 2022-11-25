У Кривому Розі запинять весь електротранспорт - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області буде повністю зупинено рух електротранспорту для економії електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис начальника міської військової адміністрації Олександра Вілкула в Telegram.
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«Щойно прийшла ввідна від «Укренерго» відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті», - написав він.
Деталі
За його словами, маршрутки продовжать працювати, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але незначно.
Вілкул закликав містян не виїжджати по особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення.
Доповнення
23 листопада у Кривому Розі не було електроенергії через удари рф.
Станом 24 листопада в області до 50% споживачам відновили електроенергію.
На ранок 25 листопада вся критично важлива інфраструктура підключена, майже 95% міста зі світлом. Запущено в роботу 80% котелень, 20% - запуск розпочато. Підключені 100% насосних станцій води. Продовжується їх налагодження та вихід на робочі параметри.