У Кривому Розі запинять весь електротранспорт - Вілкул

Цитата

«Щойно прийшла ввідна від «Укренерго» відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті», - написав він.

Деталі

За його словами, маршрутки продовжать працювати, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але незначно.

Вілкул закликав містян не виїжджати по особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення.

Доповнення

23 листопада у Кривому Розі не було електроенергії через удари рф.

Станом 24 листопада в області до 50% споживачам відновили електроенергію.

На ранок 25 листопада вся критично важлива інфраструктура підключена, майже 95% міста зі світлом. Запущено в роботу 80% котелень, 20% - запуск розпочато. Підключені 100% насосних станцій води. Продовжується їх налагодження та вихід на робочі параметри.