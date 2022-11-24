У Дніпропетровській області до 50% споживачам відновили електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив, що у області до 50% споживачам відновили електроенергію. До того ж не припинялися обстріли Нікопольського району, пише УНН.
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Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.
Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу.
Окупанти п'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Скерували туди понад 30 снарядів. Люди не постраждали.
Представники ДСНС обстежують територію - з’ясовують деталі обстрілів.
Нагадаємо
23 листопада під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.