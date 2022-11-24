В Днепропетровской области до 50% потребителям восстановили электроэнергию

Детали

Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Энергетики продолжают возобновлять питание. До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть.

Оккупанты пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкому обществу в Никопольском районе. Направили туда более 30 снарядов. Люди не пострадали.

Представители ГСЧС обследуют территорию – из’выясняют детали обстрелов.

Напомним

23 ноября во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными были сбиты 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.