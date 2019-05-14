В Кривом Роге из шахты эвакуируют горняков из-за задымления
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Кривом Роге на шахте "Юбилейная" произошло задымление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"14 мая в 10:05 в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Кривой Рог на шахте "Юбилейная" на горизонте 1500 м произошло задымление. На аварийном участке работало 11 горняков, которые выведены в безопасное место", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:55, из шахты выведены 310 горняков (4 горняка привлечены для проведения аварийных работ).
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина задымления - короткое замыкание электропроводов.
В настоящее время проводится поиск ячейки задымления на горизонте 1660 м.
Работа шахты приостановлена.
От ГСНЧС привлечено 7 чел. о/с и 2 ед. техники Криворожского Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины.
Напомним, тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Восток-карбон" в ОРДЛО подняты на поверхность.