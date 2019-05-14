У Кривому Розі з шахти евакуюють гірників через задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Кривому Розі в шахті “Ювілейна” сталося задимлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“14 травня о 10:05 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Кривий Ріг в шахті „Ювілейна“ на горизонті 1500 м сталося задимлення. На аварійній ділянці працювало 11 гірників, які виведені у безпечне місце”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 10:55, з шахти виведено 310 гірників (4 гірники залучені для проведення аварійних робіт).
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина задимлення — коротке замикання електропроводів.
Наразі проводиться пошук осередку задимлення на горизонті 1660 м.
Роботу шахти призупинено.
Від ДСНС залучено 7 чол. о/с та 2 од. техніки Криворізького Державного воєнізованого гірничорятувально (Аварійно-рятувального) загону ДСНС України.
Нагадаємо, тіла всіх 17 загиблих в результаті вибуху метану на шахті “Схід-карбон” в ОРДЛО підняті на поверхню.