В Кривом Роге ночью горел супермаркет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Кривом Роге ночью спасатели ликвидировали пожар на складском помещении супермаркета и аптеке. В результате пожара уничтожено товары различного характера, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
"7-го августа в 03:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на микрорайоне Всебратском-2 Центрально-городского района города Кривой Рог, горит супермаркет Varus", - говорится в сообщении.
Установлено, что возгорание возникло в серверном складском помещении супермаркета. Горело одноэтажное здание супермаркета и помещение аптеки, которое было расположено внутри.
"Огнем уничтожено продукты питания, бытовую химию и товары различного характера, которые хранились в складском помещении. Повреждена внутренняя облицовка стен, крыша, торговое оборудование супермаркета. Также, повреждено помещение аптеки и стеллажи с медикаментами. Общая площадь пожара составила 120 м.кв. Пожар локализован в 3:42 и ликвидирован в 4:20. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - добавили в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар в жилом доме. В результате пожара есть пострадавшая.