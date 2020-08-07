У Кривому Розі вночі горів супермаркет
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Кривому Розі вночі рятувальники ліквідували пожежу на складському приміщенні супермаркету та аптеці. Внаслідок пожежі знищено товари різного характеру, постраждалих немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.
"7-го серпня о 03:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на мікрорайоні Всебратському-2 Центрально-міського району міста Кривий Ріг, горить супермаркет Varus", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що займання виникло у серверній складського приміщення супермаркету. Горіла одноповерхова будівля супермаркету та приміщення аптеки, яке було розташоване всередині.
"Вогнем знищено продукти харчування, побутову хімію та товари різного характеру, які зберігались у складському приміщенні. Пошкоджено внутрішнє облицювання стін, дах, торгівельне обладнання супермаркету. Також, пошкоджено приміщення аптеки та стелажі з медикаментами. Загальна площа пожежі склала 120 м.кв. Пожежу локалізовано о 03:42 та ліквідовано о 04:20. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. Внаслідок пожежі є постраждала.