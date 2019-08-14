В Кривом Роге задержали 60-летнего торговца марихуаной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Криворожские правоохранители задержали мужчину, который хранил наркотики, и изъяли у него около 300 грамм марихуаны. Об этом УНН сообщили в пресс-центре полиции Днепропетровской области.
Во время обыска 13 августа в домовладении 60-летнего мужчины правоохранители обнаружили 100 пакетиков с веществом растительного происхождения, банку с марихуаной и эфедриносодержащие таблетки. Общий вес изъятой марихуаны составляет около 300 грамм. Все изъятое направили на экспертное исследование.
По информации полиции местный житель ранее уже имел проблемы с законом. Также установлено, что мужчина хранил и изготовлял наркотические вещества на продажу.
Злоумышленнику грозит ответственность по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
Сейчас следственные действия продолжаются, обстоятельства дела устанавливаются.
Напомним, Люксембург намерен стать первым государством Евросоюза, где будет полностью легализированна марихуана.