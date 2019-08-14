У Кривому Розі затримали 60-річного торговця марихуаною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Криворізькі правоохоронці затримали чоловіка, який зберігав наркотики, та вилучили у нього близько 300 грам марихуани. Про це УНН повідомили у пресцентрі поліції Дніпропетровської області.
Під час обшуку 13 серпня у домоволодінні 60-річного чоловіка правоохоронці виявили 100 пакетиків з речовиною рослинного походження, банку з марихуаною та ефедриновмісні пігулки. Загальна вага вилученої марихуани становить близько 300 грам. Все вилучене направили на експертне дослідження.
За інформацією поліції місцевий мешканець раніше вже мав проблеми із законом. Також встановлено, що чоловік зберігав та виготовляв наркотичні речовини на продаж.
Зловмиснику загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає до 10 років позбавлення волі.
Наразі слідчі дії тривають, обставини справи встановлюються.
Нагадаємо, Люксембург має намір стати першою державою Євросоюзу, де буде повністю легалізована марихуана.