В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.
По информации полиции, 19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц.
Напомним, в Николаевской области за осквернение памятника жертвам Холокоста открыли два производства.