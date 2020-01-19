У Кривому Розі пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту, передає УНН із посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.
За інформацією поліції, 19 січня місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.
Наразі за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також затримання причетних до його скоєння осіб.
Нагадаємо, у Миколаївській області через осквернення пам'ятника жертвам Голокосту відкрили два провадження.