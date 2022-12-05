В Кривом Роге возможны масштабные отключения электроэнергии - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области возможны масштабные отключения электроэнергии из-за попадания в энергетические объекты по Украине. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, передает УНН.
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"Есть разрушения в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения. Шахтеры из шахт и люди из метро – выведены", – написал он.
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Вилкул призвал руководителей предприятий отпустить домой роботников, а также горожанам зарядить павербанки и сделать запасы воды.
Также он отметил, что в городе функционируют "Пункты несокрушимости".
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Часть Кривого Рога без света, отключены некоторые котельные и насосные. Как сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, систему удерживают на генераторах.