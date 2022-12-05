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У Кривому Розі можливі масштабні відключення електроенергії - Вілкул

У Кривому Розі можливі масштабні відключення електроенергії - Вілкул

Київ • УНН

 • 752336 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області можливі масштабні відключення електроенергії через влучання в енергетичні об'єкти в Україні. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, передає УНН.

Цитата 

"Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені", - написав він. 

Доповнення

Вілкул закликав керівників підприємств відпустити додому робітників, а також містянам зарядити павербанки та зробити запаси води. 

Також він зазначив, що в місті функціонують "Пункти незламності". 

Доповнення

Частина Кривого Рогу без світла, відключено деякі котельні та насосні. Як повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, систему утримують на генераторах. 

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