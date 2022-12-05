У Кривому Розі можливі масштабні відключення електроенергії - Вілкул

Цитата

"Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені", - написав він.

Доповнення

Вілкул закликав керівників підприємств відпустити додому робітників, а також містянам зарядити павербанки та зробити запаси води.

Також він зазначив, що в місті функціонують "Пункти незламності".

Доповнення

Частина Кривого Рогу без світла, відключено деякі котельні та насосні. Як повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, систему утримують на генераторах.