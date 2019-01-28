В Кривом Роге без отопления остались более 300 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Покровском районе Кривого Рога более 300 домов остались без отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления благоустройства и жилищной политики Криворожского горсовета.
"В связи с повреждением на магистральном трубопроводе диаметром 800 м второй теплотрассы КТЦ (ул. Шостаковича, 2), временно останавливается теплоснабжения от ТК214 до ТК247, ТК220 до ТК308 (от ул. Музыкальная до 44 квартала и до 129 квартала, кроме 14 домов (от 4 котельные) ", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего без тепла остались 334 дома, 6 КДНЗ (коммунальных дошкольных учебных заведений), 7 школ, 2 колледжа, 3 лицеев (ПТУ), ДЮСШ, 6, 4, СК "Молодость", "Адонис", музыкальная школа 2, ЦПМСП 2, 2 интернат.
Отремонтировать повреждения планируют до 24.00 текущего дня или 1.00 29 января 2019.
Напомним, в Кривом Роге за обвал крыши пострадал человек.