У Кривому Розі без опалення залишились більше 300 будинків

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Покровському районі Кривого Рогу більше 300 будинків залишились без опалення через аварію на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління благоустрою та житлової політики Криворізької міськради.