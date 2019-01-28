У Кривому Розі без опалення залишились більше 300 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Покровському районі Кривого Рогу більше 300 будинків залишились без опалення через аварію на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління благоустрою та житлової політики Криворізької міськради.
"У зв’язку з пошкодженням на магістральному трубопроводі діаметром 800 м другої теплотраси КТЦ (вул. Шостаковича, 2), тимчасово зупиняється теплопостачання від ТК214 до ТК247, ТК220 до ТК308 (від вул. Музична до 44 кварталу і до 129 кварталу, крім 14 будинків (від 4 котельні))", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, усього без тепла залишилися 334 будинки, 6 КДНЗ (комунальних дошкільних навчальних закладів), 7 шкіл, 2 коледжі, 3 ліцеїв (ПТУ), ДЮСШ, 6, 4, СК "Молодість", "Горицвіт", музична школа 2, ЦПМСД 2, 2 інтернат.
Відремонтувати пошкодження планують до 24.00 поточного дня або 1.00 29 січня 2019 року.
Нагадаємо, у Кривому Розі через обвал даху постраждала людина.