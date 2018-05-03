В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

"Сегодня около 6:30 утра произошло ДТП с участием служебного автомобиля и пешехода. По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНН в Криворожском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области, предварительная правовая квалификация определена по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

"Окончательное решение будет принято после получения результатов экспертизы о тяжести полученных повреждений", - отметили в полиции.

Напомним, во Львовской области водитель с признаками опьянения сбил патрульного на пешеходном переходе и попытался скрыться.