У Кривому Розі автомобіль патрульної поліції збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні вранці у Кривому Розі сталася ДТП за участі автомобіля патрульної поліції та пішохода. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Кривого Рогу.
"Сьогодні близько 6:30 ранку сталася ДТП за участі службового автомобіля і пішохода. По даному факту ведеться службова перевірка. Розглядом справи займається слідчо-оперативна група", – йдеться в повідомленні.
Як повідомили УНН у Криворізькому відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, попередня правова кваліфікація визначена за ч. 1 ст. 286 КК України.
"Остаточне рішення буде прийнято після отримання результатів експертизи про важкість отриманих пошкоджень", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Львівській області водій з ознаками сп’яніння збив патрульного на пішохідному переході та спробував втекти.