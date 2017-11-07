В Крыму создана самодостаточная группировка войск - Генштаб РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Генштабе ВС РФ сообщили, что в аннексированном Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО", - заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.
Напомним, военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться.
Как сообщал УНН, Россия начала масштабные военные учения на территории оккупированного Крыма.