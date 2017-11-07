В Крыму создана самодостаточная группировка войск - Генштаб РФ

"В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО", - заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

Напомним, военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться.

Как сообщал УНН, Россия начала масштабные военные учения на территории оккупированного Крыма.