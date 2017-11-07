У Криму створено самодостатнє угруповання військ - Генштаб РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Генштабі ЗС РФ повідомили, що в анексованому Криму створено самодостатнє угруповання військ, що включає базу ВМФ і дивізію протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник відомства Валерій Герасимов, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"У Криму створено самодостатнє угруповання військ (сил), що включає в себе військово-морську базу, армійський корпус, авіаційну дивізію і дивізію ППО", - заявив Герасимов на колегії Міноборони Росії у вівторок.
Нагадаємо, військово-політична обстановка у західного кордону Росії залишається напруженою і може ще більше загостритися.
Як повідомляв УНН, Росія розпочала масштабні військові навчання на території окупованого Криму.