У Криму створено самодостатнє угруповання військ - Генштаб РФ

"У Криму створено самодостатнє угруповання військ (сил), що включає в себе військово-морську базу, армійський корпус, авіаційну дивізію і дивізію ППО", - заявив Герасимов на колегії Міноборони Росії у вівторок.

Нагадаємо, військово-політична обстановка у західного кордону Росії залишається напруженою і може ще більше загостритися.

Як повідомляв УНН, Росія розпочала масштабні військові навчання на території окупованого Криму.