В Крыму Путин запустил две ТЭС со скандальными турбинами Siemens

Президент России дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.

При этом он заявил, что "сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона".

Отметим, Балаклавская и Таврическая ТЭС – те самые, на которые российские компании незаконно поставляли газовые турбины производства немецкой компании Siemens в 2017 году, несмотря на санкции.

Напомним, что в июле 2017 года немецкий концерн обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против российских компаний в связи с поставкой турбин в Крым.

Как сообщал УНН, 18 марта президент Российской Федерации Владимир Путин посетил оккупированный Крым.

В ответ Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.