У Криму Путін запустив дві ТЕС зі скандальними турбінами Siemens
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 18 березня здійснив незаконний візит до окупованого Криму, де взяв участь у церемонії запуску нових енергоблоків двох ТЕС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Президент Росії дав старт роботі Балаклавської і Таврійської ТЕС.
При цьому він заявив, що "зроблений ще один важливий крок у зміцненні енергетичної безпеки Кримського півострова, та й усього півдня Російської Федерації, в розвитку економіки та інфраструктури регіону".
Відзначимо, Балаклавська і Таврійська ТЕС - ті самі, на які російські компанії незаконно поставляли газові турбіни виробництва німецької компанії Siemens в 2017 році, незважаючи на санкції.
Нагадаємо, що в липні 2017 року німецький концерн звернувся до Арбітражного суду Москви з позовом проти російських компаній у зв'язку з поставкою турбін в Крим.
Як повідомляв УНН, 18 березня президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим.
У відповідь Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окупований Російською Федерацією території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і передало ноту протесту РФ.