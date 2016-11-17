В Крыму проведут антитеррористические учения для борьбы с "украинскими диверсантами"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в третьей декаде ноября в Крыму планируется проведение антитеррористических учений в связи с обнаружением на территории полуострова "украинских диверсантов". Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"На временно-оккупированной территории Крыма продолжается антитеррористическая истерия, направленная на борьбу с фейковыми диверсантами из Украины. Так, в третьей декаде ноября 2016 года в районах железнодорожного вокзала и автовокзала Джанкой планируется проведение антитеррористических учений ", - сообщил А.Слободян.
Также в ведомстве сообщили, что жителей Джанкоя предупредили о запрете фото- и видеосъемки учений.
"По этому поводу уже предупредили местных жителей, при этом отмечается недопустимость фото- и видеофиксации, визуального наблюдения за ходом проведения учений. Также ограничено пребывание в это время людей на упомянутой территории ", - добавил А.Слободян.