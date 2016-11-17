У Криму проведуть антитерористичні навчання для боротьби з "українськими диверсантами"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Державній прикордонній службі України повідомили, що у третій декаді листопада у Криму планується проведення антитерористичних навчань у зв’язку з виявленням на території півострова "українських диверсантів". Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“На тимчасово-окупованій території Криму триває антитерористична істерія, спрямована на боротьбу з фейковими диверсантами з України. Так, у третій декаді листопада 2016 року в районах залізничного вокзалу та автовокзалу Джанкой планується проведення антитерористичних навчань”, — повідомив О.Слободян.
Також у відомстві повідомили, що жителів Джанкоя попередили про заборону фото- та відеозйомки навчань.
“З цього приводу вже попереджено місцевих мешканців, при цьому наголошується на неприпустимості фото- і відеофіксації, візуального спостереження за ходом проведення навчань. Також обмежено перебування в цей час осіб на згаданій місцевості”, - додав О.Слободян.