В Крыму продлили домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24320 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46270 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120734 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123358 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124668 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122600 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155003 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141289 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145192 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Крыму продлили домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

В Крыму продлили домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя продлил домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Кази Аметову, Асаны Чапуху, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи до 7 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook.

"Всем фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста продлен до 7 мая 2019 года. Следующее судебное заседание, на котором по ВКС будет допрошен потерпевший, назначено на 7 марта", сообщается на странице объединения.

Судебное заседание проходило в открытом режиме.

Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве денег у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позднее скончалась в карете "скорой помощи".

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