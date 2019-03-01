В Крыму продлили домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя продлил домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Кази Аметову, Асаны Чапуху, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи до 7 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook.
"Всем фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста продлен до 7 мая 2019 года. Следующее судебное заседание, на котором по ВКС будет допрошен потерпевший, назначено на 7 марта", сообщается на странице объединения.
Судебное заседание проходило в открытом режиме.
Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве денег у гражданина Турции.
При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позднее скончалась в карете "скорой помощи".