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У Криму продовжили домашній арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"

У Криму продовжили домашній арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя продовжив домашній арешт фігурантам ”справи Веджіє Кашка” Казіму Аметову, Асану Чапуху, Руслану Трубачу і Бекіру Дегерменджі до 7 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.

"Усім фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено до 7 травня 2019 року. Наступне судове засідання, на якому по ВКС буде допитаний потерпілий, призначено на 7 березня", повідомляється на сторінці об'єднання.

Судове засідання проходило у відкритому режимі.

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Вона пізніше померла в кареті "швидкої допомоги".

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