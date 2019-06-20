В Крыму посреди двора нашли головы крокодилов

"Головы крокодилов были собраны... в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены... для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, и материалы будут направлены в подконтрольную РФ прокуратуру.

Напомним, в Крыму добывают песок в хранилище ядовитых отходов.