В Крыму посреди двора нашли головы крокодилов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В одном из дворов Симферополя в оккупированном Крыму нашли две головы крокодилов. Об этом сообщает пресс-служба российского госкомитета ветеринарии на аннексированном полуострове, передает УНН.
"Головы крокодилов были собраны... в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены... для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, и материалы будут направлены в подконтрольную РФ прокуратуру.
Напомним, в Крыму добывают песок в хранилище ядовитых отходов.