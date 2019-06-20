У Криму посеред двору знайшли голови крокодилів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В одному з дворів Сімферополя в окупованому Криму знайшли дві голови крокодилів. Про це повідомляє прес-служба російського держкомітету ветеринарної медицини на анексованому півострові, передає УНН.
"Голови крокодилів були зібрані... у спеціалізований контейнер і на спеціальному транспорті доставлені... для подальшого знищення шляхом спалювання. На місцях знаходження голів була проведена дезінфекція", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що у цьому випадку вбачається факт жорстокого поводження з тваринами, і матеріали будуть направлені в підконтрольну РФ прокуратуру.
Нагадаємо, у Криму добувають пісок у сховищі отруйних відходів.