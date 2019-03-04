В Крыму добывают песок в хранилище ядовитых отходов

В ходе расследования уголовного производства, открытого по факту незаконной добычи песка в урочище Плавни Нижне-Чурбашського хвостохранилища в оккупированной Керчи, крымская прокуратура затребовала информацию из Государственного космического агентства Украины. Согласно этой информации, хвостохранилища предназначались для сбора ядовитых отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината и действовали с 1968 года.

По результатам анализа песка, проведенного в 2016, установлено, что количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, сурьмы - в 3 раза, ванадия - в 3,5 раза, хрома - в 1420 раз, фосфора и железа: 341 и 370 млг / кг соответственно.

При этом в прокуратуре уточнили, что добыча песка в этом месте продолжается под предлогом дноуглубительных работ с помощью специальной техники. По официальному сообщению, работы проводятся для предотвращения подтопления ряда жилых зданий в населенном пункте Приозерное. Впрочем, в случае нарушения проектных норм существует возможность разрушения отдельных участков шоссе Героев Эльтигена.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного загрязнения Черного моря.