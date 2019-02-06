Україна розслідує забруднення Чорного моря російськими окупантами

“Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного забруднення Чорного моря”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч, почали використовувати для незаконного видобутку піску.

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“Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, в наслідок чого, бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал”, — зазначається в повідомленні.

Водночас, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища.

“За вказаним фактом 04.02.2019 слідчим відділом ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України — порушення правил охорони або використання надр”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС надіслало ноту Росії щодо розливу нафтопродуктів поблизу Севастополя.