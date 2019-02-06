Украина расследует загрязнения Черного моря российскими оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного загрязнения Черного моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного загрязнения Черного моря", - говорится в сообщении.
Установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашського водохранилища в г. Керчь, начали использовать для незаконной добычи песка.
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"Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал", - отмечается в сообщении.
В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.
"По данному факту 04.02.2019 следственным отделом ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины - нарушение правил охраны или использования недр", - говорится в сообщении.
Напомним, МИД направило ноту России из-за разлива нефтепродуктов вблизи Севастополя.