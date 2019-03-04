У Криму видобувають пісок у сховищі отруйних відходів

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі, кримська прокуратура витребувала інформацію з Державного космічного агентства України. Відповідно до цієї інформації, хвостосховища призначались для збору отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 р.

За результатами аналізу піску, проведеного у 2016 р., встановлено, що кількість миш’яку перевищує гранично допустиму концентрацію у 500 разів, сурми – у 3 рази, ванадію – у 3,5 рази, хрому – у 1420 разів, фосфору і заліза: 341 і 370 млг/кг відповідно.

При цьому в прокуратурі уточнили, що незаконний видобуток піску в цьому місці продовжується під приводом днопоглиблювальних робіт за допомогою спеціальної техніки. За офіційним повідомленням, роботи проводяться для запобігання підтоплення ряду житлових будівель у населеному пункті Приозерне. Втім у випадку порушення проектних норм існує можливість руйнування окремих ділянок шосе Героїв Ельтигена.

Нагадаємо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного забруднення Чорного моря.