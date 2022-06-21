В Крыму оккупанты сформировали эшелон с катерами – СтратКом ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На территории временно оккупированного Крыма на железнодорожной станции Джанкой сформирован эшелон с катерами. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН.
Детали
Как отметили, на железнодорожных платформах замечены два катера БМК-15, два БМК-130 и один БМК-Т.
Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами горюче-смазочных материалов.
"Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных помех", – говорится в сообщении.
Напомним
16 июня сообщали, что в Южной бухте временно оккупированного Севастополя заметили погрузку ракет типа "Калибр" на одну из подлодок черноморского флота рф.