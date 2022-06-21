У Криму окупанти сформували ешелон із катерами – СтратКом ЗСУ

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Як зазначили, на залізничних платформах помічено два катери БМК-15, два БМК-130 і один БМК-Т.

Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами паливно-мастильних матеріалів.

"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

16 червня повідомляли, що у Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя помітили завантаження ракет типу "Калібр" на один із підводних човнів чорноморського флоту рф.