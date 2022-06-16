У Севастополі помітили завантаження ракети "Калібр" на російський підводний човен - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Південній бухті окупованого Севастополя на один із підводних човнів російського Чорноморського флоту завантажують ракети типу "Калібр". Про це повідомляє Крим Реалії, передає УНН.
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Як зазначається, біля причалів на Східному березі Південної бухти нині пришвартовано три підводні човни проекту 636.3 "Варшав'янка". В одного з підводних човнів стоїть самохідний плавучий кран СПК-46150, який здійснює завантаження транспортно-пускових контейнерів з ракетами.
Цитата
"На причалі видно три транспортно-пускові контейнери, на березі стоять дві військові вантажівки-довгоміри. У кузові одного з "камазів" також видно транспортно-пускові контейнери", - ідеться в повідомленні.
Довідка
Ракети типу "Калібр" - це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Публіці ракети сімейства Калібр були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у московській області рф.
Нагадаємо
Оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі на флоті росії 36 крилатих ракет типу “Калібр” споряджені в напрямку України.