В Севастополе заметили загрузку ракеты "Калибр" на российскую подлодку - СМИ

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В Южной бухте оккупированного Севастополя на одну из подлодок российского Черноморского флота загружают ракеты типа "Калибр". Об этом сообщает Крым Реалии, передает УНН.

Детали 

Как отмечается, у причалов на Восточном берегу Южной бухты сейчас пришвартовано три подлодки проекта 636.3 "Варшавянка". У одной из подлодок стоит самоходный плавучий кран СПК-46150, который осуществляет загрузку транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.

Цитата

"На причале видны три транспортно-пусковых контейнера, на берегу стоят два военных грузовика-долгомера. В кузове одного из "камазов" также видны транспортно-пусковые контейнеры", - говорится в сообщении. 

Справка

Ракеты типа "Калибр" - это семейство крылатых ракет, разработанных русским конструкторским бюро Новатор. Публике ракеты семейства Калибр были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в московской области россии. 

Напомним 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море на флоте россии 36 крылатых ракет типа “Калибр” снаряжены в направлении Украины.

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