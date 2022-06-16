В Севастополе заметили загрузку ракеты "Калибр" на российскую подлодку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Южной бухте оккупированного Севастополя на одну из подлодок российского Черноморского флота загружают ракеты типа "Калибр". Об этом сообщает Крым Реалии, передает УНН.
Детали
Как отмечается, у причалов на Восточном берегу Южной бухты сейчас пришвартовано три подлодки проекта 636.3 "Варшавянка". У одной из подлодок стоит самоходный плавучий кран СПК-46150, который осуществляет загрузку транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.
Цитата
"На причале видны три транспортно-пусковых контейнера, на берегу стоят два военных грузовика-долгомера. В кузове одного из "камазов" также видны транспортно-пусковые контейнеры", - говорится в сообщении.
Справка
Ракеты типа "Калибр" - это семейство крылатых ракет, разработанных русским конструкторским бюро Новатор. Публике ракеты семейства Калибр были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в московской области россии.
Напомним
Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море на флоте россии 36 крылатых ракет типа “Калибр” снаряжены в направлении Украины.