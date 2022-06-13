В Чорному морі на флоті росії 36 крилатих ракет типу “Калібр” споряджені в напрямку України

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Корабельне угруповання противника знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують 4 ракетних кораблі, 1 підводний човен та 3 великих десантних кораблі. 36 крилатих ракет типу “Калібр” споряджені в напрямку всієї України.

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“Вкотре наголошуємо: не нехтуйте правилами та обмеженнями, що встановлені заради збереження вашого життя, не наражайте себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон та територій, дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги”, — попередили в командувані.

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