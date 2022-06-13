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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 78224 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море на флоте россии 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении Украины

В Черном море на флоте россии 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении Украины

Киев • УНН

 • 249129 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что в Черном море на флоте россии 36 крылатых ракет типа “Калибр” снаряжены в направлении Украины. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Корабельная группировка противника вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задачи и угрозы. Сейчас северо-западную часть Черного моря следят 4 ракетных корабля, 1 подлодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа “Калибр” снаряжены в направлении всей Украины.

Цитата

“Еще раз подчеркиваем: не пренебрегайте правилами и ограничениями, которые установлены ради сохранения вашей жизни, не подвергайте себя опасности посещением запретных зон и территорий , прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги”, — предупредили в командовании.

Напомним

22 рашисты и 8 единиц техники: украинские военные на юге уничтожили состав боеприпасов оккупатов.

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