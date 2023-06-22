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В Крыму больницу отдали на нужды военных рф

Киев • УНН

 • 675187 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Больницу в оккупированном Симферополе отдали под нужды военных рф, сообщает КрымЅОЅ, пишет УНН.

В Крыму больницу отдали на нужды военных рф

Детали 

Новый медицинский центр им. Семашко в оккупированном Симферополе отдали под нужды военных армии рф. Медицинское учреждение “закрыли” для гражданских. 

Больницу оккупанты открыли в 2020 году. В заведении могут проходить лечение до 650 пациентов. 

Сейчас во многих больницах разных городов оккупированного Крыма находятся раненые российские военные. Гражданским больным в медицинских учреждениях не хватает мест.

Дополнение  

По информации Представительства Президента Украины в АРК, по состоянию на 19 июня в оккупированном Крыму уже похоронили по меньшей мере 400 солдат российской армии. 280 из них, вероятно, были гражданами Украины.  

Напомним 

В ожидании украинского контрнаступления россия продолжает упорно строить разветвленную оборонительную линию на подступах к оккупированному Крыму. Это демонстрирует, что полуостров остается главным политическим приоритетом страны-агрессора

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