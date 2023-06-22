У Криму лікарню віддали на потреби військових рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Лікарню в окупованому Сімферополі віддали під потреби військових рф, повідомляє КримSOS, пише УНН.
Деталі
Новий медичний центр ім. Семашко в окупованому Сімферополі віддали під потреби військових армії рф. Медичний заклад “закрили” для цивільних.
Лікарню окупанти відкрили у 2020 році. У закладі можуть проходити лікування до 650 пацієнтів.
Наразі у багатьох лікарнях різних міст окупованого Криму перебувають поранені російські військові. Цивільним хворим у медичних закладах не вистачає місць.
Доповнення
За інформацією Представництва Президента України в АРК, станом на 19 червня в окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 солдатів російської армії. 280 із них, ймовірно, були громадянами України.
Нагадаємо
В очікуванні українського контрнаступу росія продовжує наполегливо будувати розгалужену оборонну лінію на підступах до окупованого Криму. Це демонструє, що півострів залишається головним політичним пріоритетом країни-агресора