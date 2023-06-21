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росія активно готується до контрнаступу ЗСУ на Крим - свій головний політичний пріоритет

Київ • УНН

 • 599167 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. В очікуванні українського контрнаступу росія продовжує наполегливо будувати розгалужену оборонну лінію на підступах до окупованого Криму. Це демонструє, що півострів залишається головним політичним пріоритетом країни-агресора, йдеться у звіті на основі розвіданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

росія активно готується до контрнаступу ЗСУ на Крим - свій головний політичний пріоритет

Деталі

Інтенсивні бойові дії тривають у південних регіонах України. Однак впродовж останніх тижнів росія продовжує докладати значних зусиль для побудови оборонних ліній у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.

Зокрема, йдеться про розгалужену зону оборони довжиною 9 км, розташовану за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з'єднує Крим з Херсонською областю.

Цитата

"Ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом як головний політичний пріоритет", - зазначають експерти.

Доповнення

Вивчивши сотні супутникових знімків, BBC виявила місця на півдні України, де росія з жовтня будувала потужні укріплення, готуючись до контрнаступу ЗСУ. Чотири локації дають зрозуміти, чого очікує кремль та з якими засобами оборони можуть зіткнутися українські сили, пише видання.

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