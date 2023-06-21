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россия активно готовится к контрнаступлению ВСУ на Крым - свой главный политический приоритет

Киев • УНН

 • 599167 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В ожидании украинского контрнаступления россия продолжает настойчиво строить разветвленную оборонительную линию на подступах к оккупированному Крыму. Это демонстрирует, что полуостров остается главным политическим приоритетом страны-агрессора, говорится в отчете на основе разведанных Минобороны Великобритании, передает УНН.

россия активно готовится к контрнаступлению ВСУ на Крым - свой главный политический приоритет

Детали

Интенсивные боевые действия продолжаются в южных регионах Украины. Однако в течение последних недель россия продолжает прилагать значительные усилия для построения оборонительных линий в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

В частности, речь идет о разветвленной зоне обороны длиной 9 км, расположенной в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью.

Цитата

"Эти продуманные средства защиты подчеркивают оценку российского командования того, что украинские силы способны непосредственно атаковать Крым. россия продолжает рассматривать сохранение контроля над полуостровом как главный политический приоритет", - отмечают эксперты.

Дополнение

Изучив сотни спутниковых снимков, BBC обнаружила места на юге Украины, где россия с октября строила мощные укрепления, готовясь к контрнаступлению ВСУ. Четыре локации дают понять, чего ожидает кремль и с какими средствами обороны могут столкнуться украинские силы, пишет издание.

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