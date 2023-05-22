Аналіз супутникових знімків: де і як росіяни укріпили свої позиції перед контрнаступом ЗСУ - ВВС

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Вивчивши сотні супутникових знімків, BBC виявила місця на півдні України, де росія з жовтня будувала потужні укріплення, готуючись до контрнаступу ЗСУ. Чотири локації дають зрозуміти, чого очікує кремль та з якими засобами оборони можуть зіткнутися українські сили, пише видання.

Західне узбережжя Криму. Тепер замість шезлонгів і парасольок узбережжя довжиною 25 км покраяне оборонними спорудами, які побудували росіяни. Пляжі укріплені насамперед "зубами дракона". Це бетонні блоки у формі пірамід, які перекривають шлях танкам та іншій військовій техніці. Позаду них - лінія окопів, яка забезпечує прикриття від наступальних атак. Вздовж окопів можна також помітити кілька бункерів. Деякі військові експерти припускають, що укріплення, швидше за все, є запобіжним заходом, а не ознакою того, що росія очікує нападу з моря, адже Україна має невеликий військово-морський потенціал.

Невелике місто Токмак лежить на ключовій трасі на південному сході країни. Українські сили можуть атакувати у цьому напрямку, щоб відрізати Крим від інших контрольованих росією територій. Були повідомлення про "евакуацію" мирного населення, яку проводили вочевидь з метою перетворити місто на військову фортецю. Це має забезпечити солдатам доступ до припасів і базу для відступу, пише ВВС.

На півночі від Токмака - у напрямку, з якого могла б наступати Україна створено дві лінії окопів. За ними є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони, включно з протитанковим ровом. Зазвичай вони мають глибину щонайменше 2,5 м і призначені для того, щоб перешкодити руху танків та іншої важкої техніки супротивника. За ровом є кілька рядів "зубів дракона" та ще одна мережа траншей.

Утім, українські військові можуть зіткнутися і з іншими пастками, пише ВВС. Цілком імовірно, що земля між трьома лініями оборони Токмака замінована, каже Марк Канчіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"Мінні поля є стандартною частиною будь-якої оборони, і росіяни широко їх використовували протягом усієї війни. Тут заміновані ділянки можуть бути великими і краще прихованими, щоби сповільнити українські атаки, поки артилерія та піхота зможуть відбити атакувальні сили", - зазначає Канчіан.

BBC також виявила, що три інших міста поблизу Токмака були укріплені схожим чином.

Лінія протитанкових ровів і траншей проходить тепер уздовж 35-кілометрової ділянки траси E105 на захід від Токмака. Дорога E105 є стратегічно важливою, вона з'єднує контрольований росією Мелітополь на півдні із Запоріжжям, який контролює Україна. Сторона, яка контролює цю трасу, може легко переміщати війська регіоном.

Якщо українські війська спробують скористатися цією дорогою, росія, ймовірно, обстрілюватиме її з важкої артилерії з ліній своєї оборони. Позиції росіян також розташовані у радіусі дії іншої траси - Т401, яка також може стати ціллю.

"росіяни стурбовані нещодавно створеними українськими підрозділами бронетехніки. Якщо ці підрозділи зможуть вийти на головну магістраль, вони зможуть рухатися дуже швидко. російська стратегія полягає у тому, щоб відтіснити їх від доріг і таким чином сповільнити", - каже Канчіан.

Маріупольський порт займає стратегічне положення між окупованими росією територіями на сході та Кримом на півдні. Він також став символом опору вторгненню, коли захисники Маріуполя упродовж трьох місяців тримали оборону міста. росія очікує, що Україна спробує відвоювати його. Про це свідчать і лінії круглих траншей навколо міста, які виявила BBC.

Вони розташовані поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 55 км на північ від Маріуполя. Кожна кругла траншея має насип з ґрунту посередині, можливо, для захисту артилерії, або для підтримки стійкості гармат. Траншеї, розташовані по колу, дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоби вона могла цілитися у будь-якому напрямку.

Це свідчить про те, що росія готується захищати відкриті ділянки, які не мають природного захисту, як-от пагорбів і річок, поряд з їхньою більш широкою мережею окопів. Утім, деякі аналітики зазначають, що українські війська за допомогою таких супутникових зображень, а також безпілотників можуть ідентифікувати та обійти багато з цих оборонних пунктів.

"Тому росіяни, ймовірно, спробують спрямувати українські сили певними маршрутами, які щільно заміновані та на які націлена російська артилерія", - каже фахівець зі стратегічної консалтингової фірми Sibylline Ltd Олександр Лорд.

На супутникових знімках можна легко роздивитися засоби оборони, але все це може бути також частиною плану росії.