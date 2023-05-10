"Евакуйованих" жителів Токмака окупанти розмістили в жахливих умовах і забороняють їм повертатися назад
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські загарбники розмістили "евакуйованих" до Бердянська жителів з окупованого Токмака Запорізької області в жахливих побутових умовах й заборонили на невизначений термін повертатися назад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація “евакуювала” до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів", - йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що окупанти заборонили на невизначений термін “евакуйованим” громадянам повертатися назад до міста Токмак.
Окрім того, Генштаб повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою.
"Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. В Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Так звана адміністрація тимчасово окупованих територій Запорізької області планує евакуювати до Бердянська 70 тисяч українців.