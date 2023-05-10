"Евакуйованих" жителів Токмака окупанти розмістили в жахливих умовах і забороняють їм повертатися назад

ukru
Ексклюзив
08:30 • 13374 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 26885 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 44979 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 285848 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 384965 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313796 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346471 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308786 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223673 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207100 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 44618 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 45171 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 28047 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 43634 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 24963 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 44967 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 404754 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 547258 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 579686 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 7090 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 24963 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209995 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 384963 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179364 перегляди
Актуальне
"Евакуйованих" жителів Токмака окупанти розмістили в жахливих умовах і забороняють їм повертатися назад

"Евакуйованих" жителів Токмака окупанти розмістили в жахливих умовах і забороняють їм повертатися назад

Київ • УНН

 • 1069745 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські загарбники розмістили "евакуйованих" до Бердянська жителів з окупованого Токмака Запорізької області в жахливих побутових умовах й заборонили на невизначений термін повертатися назад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація “евакуювала” до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що окупанти заборонили на невизначений термін “евакуйованим” громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Окрім того, Генштаб повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою.

"Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. В Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Так звана адміністрація тимчасово окупованих територій Запорізької області планує евакуювати до Бердянська 70 тисяч українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93