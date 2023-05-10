"Эвакуированных" жителей Токмака оккупанты разместили в ужасных условиях и запрещают им возвращаться обратно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российские захватчики разместили "эвакуированных" в Бердянск жителей из оккупированного Токмака Запорожской области в ужасных бытовых условиях и запретили на неопределенный срок возвращаться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация “эвакуировала” в Бердянск. В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасных бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели", — говорится в сообщении.
Также, сообщается, что оккупанты запретили на неопределенный срок “эвакуированным” гражданам возвращаться в город Токмак.
Кроме того, Генштаб сообщает, что российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя.
"Вследствие чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В Луганске, помещения трех местных больниц полностью обустроены оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести", — отмечается в сообщении.
Дополнение
Так называемая администрация временно оккупированных территорий Запорожской области планирует эвакуировать в Бердянск 70 тысяч украинцев.