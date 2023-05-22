Анализ спутниковых снимков: где и как россияне укрепили свои позиции перед контрнаступлением ВСУ - ВВС

Детали

Изучив сотни спутниковых снимков, BBC обнаружила места на юге Украины, где россия с октября строила мощные укрепления, готовясь к контрнаступлению ВСУ. Четыре локации дают понять, чего ожидает кремль и с какими средствами обороны могут столкнуться украинские силы, пишет издание.

Западное побережье Крыма. Теперь вместо шезлонгов и зонтиков побережье длиной 25 км изрезано оборонительными сооружениями, которые построили россияне. Пляжи укреплены прежде всего "зубами дракона". Это бетонные блоки в форме пирамид, которые перекрывают путь танкам и другой военной технике. Позади них - линия окопов, которая обеспечивает прикрытие от наступательных атак. Вдоль окопов можно также заметить несколько бункеров. Некоторые военные эксперты предполагают, что укрепления, скорее всего, являются мерой предосторожности, а не признаком того, что россия ожидает нападения с моря, ведь Украина имеет небольшой военно-морской потенциал.

Небольшой город Токмак лежит на ключевой трассе на юго-востоке страны. Украинские силы могут атаковать в этом направлении, чтобы отрезать Крым от других контролируемых россией территорий. Были сообщения о "эвакуации" мирного населения, которую проводили явно с целью превратить город в военную крепость. Это должно обеспечить солдатам доступ к припасам и базу для отступления, пишет ВВС.

К северу от Токмака - в направлении, с которого могла бы наступать Украина, созданы две линии окопов. За ними есть еще одно кольцо укреплений вокруг города с тремя слоями обороны, включая противотанковый ров. Обычно они имеют глубину не менее 2,5 м и предназначены для того, чтобы помешать движению танков и другой тяжелой техники противника. За рвом есть несколько рядов "зубов дракона" и еще одна сеть траншей.

Впрочем, украинские военные могут столкнуться и с другими ловушками, пишет ВВС. Вполне вероятно, что земля между тремя линиями обороны Токмака заминирована, говорит Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований.

"Минные поля являются стандартной частью любой обороны, и россияне широко их использовали на протяжении всей войны. Здесь заминированные участки могут быть большими и лучше скрытыми, чтобы замедлить украинские атаки, пока артиллерия и пехота смогут отбить атакующие силы", — отмечает Канчиан.

BBC также обнаружила, что три других города вблизи Токмака были укреплены похожим образом.

Линия противотанковых рвов и траншей проходит теперь вдоль 35-километрового участка трассы E105 к западу от Токмака. Дорога E105 является стратегически важной, она соединяет контролируемый россией Мелитополь на юге с Запорожьем, который контролирует Украина. Сторона, контролирующая эту трассу, может легко перемещать войска по региону.

Если украинские войска попытаются воспользоваться этой дорогой, россия, вероятно, будет обстреливать ее из тяжелой артиллерии с линий своей обороны. Позиции россиян также расположены в радиусе действия другой трассы - Т401, которая также может стать целью.

"россияне обеспокоены недавно созданными украинскими подразделениями бронетехники. Если эти подразделения смогут выйти на главную магистраль, они смогут двигаться очень быстро. российская стратегия заключается в том, чтобы оттеснить их от дорог и таким образом замедлить", — говорит Канчиан.

Мариупольский порт занимает стратегическое положение между оккупированными россией территориями на востоке и Крымом на юге. Он также стал символом сопротивления вторжению, когда защитники Мариуполя в течение трех месяцев держали оборону города. россия ожидает, что Украина попытается отвоевать его. Об этом свидетельствуют и линии круглых траншей вокруг города, которые обнаружила BBC.

Они расположены вблизи небольшого села Ривнополь примерно в 55 км к северу от Мариуполя. Каждая круглая траншея имеет насыпь из грунта посередине, возможно, для защиты артиллерии, или для поддержания устойчивости пушек. Траншеи, расположенные по кругу, позволяют солдатам укрыться и перемещать артиллерию, чтобы она могла целиться в любом направлении.

Это свидетельствует о том, что россия готовится защищать открытые участки, не имеющие естественной защиты, такие как холмы и реки, наряду с их более широкой сетью окопов. Впрочем, некоторые аналитики отмечают, что украинские войска с помощью таких спутниковых изображений, а также беспилотников могут идентифицировать и обойти многие из этих оборонительных пунктов.

"Поэтому россияне, вероятно, попытаются направить украинские силы по определенным маршрутам, которые плотно заминированы и на которые нацелена российская артиллерия", — говорит специалист из стратегической консалтинговой фирмы Sibylline Ltd Александр Лорд.

На спутниковых снимках можно легко рассмотреть средства обороны, но все это может быть также частью плана россии.