В Крыму нескольких заключенных украинцев держат в "яме" - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российская оккупационная власть держит в так называемой "яме" нескольких граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой "яме" нескольких граждан Украины. Среди них - задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашка" - Бекир Дегерменджы, Руслан Трубач, Кязим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", - отметила Денисова.
Также Омбудсмен отметила, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию, а также направила запросы к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова с просьбой принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и предоставления им квалифицированной медицинской помощи. О новых нарушениях прав заключенных Л.Денисова также сообщила голову мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер.
При этом она добавила, что постоянно получает информацию и о несоблюдении прав человека в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. По ее данным, в ОРДЛО расположены 28 колоний, где по состоянию на 2014-й год находилось более 16 тысяч осужденных. Почти 900 заключенных написали заявление, что хотят отбывать наказание на контролируемой Украины территории, но, по ее мнению, многие просто не решились на такой поступок.
"Украина готова к обмену заключенными. И процесс постоянно срывают представители оккупационной "власти", - подчеркнула она.
Напомним, за 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму зафиксировано 91 задержания, 65 из которых - по коренного крымскотатарского народа.
В аннексированном РФ Джанкое сотрудники ФСБ России проводят обыски и задержания по нескольким адресам подозреваемых в участии религиозной организации "Свидетели Иеговы". Эта организация запрещена в России и фактически - в аннексированном ею Крыму.