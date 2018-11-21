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У Криму кількох ув'язнених українців тримають в "ямі" - Омбудсмен

У Криму кількох ув'язнених українців тримають в "ямі" - Омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російська окупаційна влада тримає у так званій "ямі" кількох громадян України. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook, передає УНН.

“Тривожні новини надійшли з Криму. Мені стало відомо про утримання у так званій „ямі“ кількох громадян України. Серед них — затриманий два тижні тому Ділавер Гафаров. До карцеру потрапили й учасники справи „Веджіє Кашка“ — Бекір Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязім Аметов. Ще двоє кримських татар опинились у „спецблоці“ у Ростові-на-Дону. Обидвоє — фігуранти справи „Хізб ут-Тахрір“ Ремзі Меметов та Енвер Мамутов”, — зазначила Денісова.

Також Омбудсмен зазначила, що вже звернулась до українського консула, аби він перевірив цю інформацію, а також надіслала запити до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханням вжити всіх заходів щодо забезпечення належних умов тримання українських громадян та надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Про нові порушення прав ув’язнених Л.Денісова також сповістила голову моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіону Фрейзер.

При цьому вона додала, що постійно отримує інформацію і про недотримання прав людини у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. За її даними, в ОРДЛО розташовані 28 колоній, де станом на 2014-й рік перебувало більше 16 тисяч засуджених. Майже 900 в’язнів написали заяву, що хочуть відбувати покарання на контрольованій Україною території, але, на її думку, багато хто просто не наважився на такий вчинок.

“Україна готова до обміну ув’язненими. Та процес постійно зривають представники окупаційної “влади”, — підкреслила вона.

Нагадаємо, за 9 місяців 2018 року в окупованому Криму зафіксовано 91 затримання, 65 з яких - щодо корінного кримськотатарського народу.

В анексованому РФ Джанкої співробітники ФСБ Росії проводять обшуки і затримання за кількома адресами підозрюваних в участі релігійної організації “Свідки Єгови”. Ця організація заборонена в Росії і фактично — в анексованому нею Криму.

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