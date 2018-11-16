ФСБ у Криму проводить обшуки у "Свідків Єгови", є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У анексованому РФ Джанкої співробітники ФСБ Росії проводять обшуки і затримання за кількома адресами підозрюваних в участі релігійної організації "Свідки Єгови". Ця організація заборонена в Росії і фактично – в анексованому нею Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Затримали керівника місцевої регіональної групи "Свідків" – "Сиваш" – Сергія Філатова. Група була зареєстрована в 2015 році і ліквідована 2017-го після заборони "Свідків Єгови" в Росії.
Російські ЗМІ стверджують, що проти Філатова відкрили кримінальну справу. Силовики підозрюють місцевих "Свідків Єгови" у тому, що "всі ці люди, можливо, якось були пов’язані з українськими спецслужбами, принаймні координувалися вони з харківського центру "Свідків Єгови".
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При цьому український адміністративний центр релігійної організації знаходиться у Львівській області.
Російські силові структури поки не коментують інформацію про обшуки в Джанкої.