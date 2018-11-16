ФСБ в Крыму проводит обыски у "Свидетелей Иеговы", есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В аннексированном РФ Джанкое сотрудники ФСБ России проводят обыски и задержания по нескольким адресам подозреваемых в участии религиозной организации "Свидетели Иеговы". Эта организация запрещена в России и фактически - в аннексированном ней Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Задержали руководителя местной региональной группы "Свидетелей" - "Сиваш" - Сергея Филатова. Группа была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017-м после запрета "Свидетелей Иеговы" в России.
Российские СМИ утверждают, что против Филатова открыли уголовное дело. Силовики подозревают местных "Свидетелей Иеговы" в том, что "все эти люди, возможно, как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра "Свидетелей Иеговы".
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При этом украинский административный центр религиозной организации находится во Львовской области.
Российские силовые структуры пока не комментируют информацию об обысках в Джанкое.